2019-05-17T12:11:21+03:00
Происшествия

В Салехарде рецидивиста осудили за избиение полицейского

Правоохранителям его сдала супруга
Анна Полякова
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В Салехарде рецидивиста осудили за избиение полицейскогоВ Салехарде рецидивиста осудили за избиение полицейскогоФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде мужчине вынесли приговор за избиение полицейского. 44-летнего рецидивиста судили по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел 8 марта. По данным следствия и суда, в Международный женский день поступило сообщение от горожанки, которая жаловалась на своего сожителя. По ее словам, пьяный мужчина скандалил и создавал угрозу ей и другим жильцам дома.

Сотрудники полиции доставили правонарушителя в отдел городской полиции. Мужчина до этого держался спокойно и в сопровождении участкового уполномоченного полиции зашел в здание. Однако дальше он неожиданно для полицейского нанес ему удар рукой в лицо, затем схватил потерпевшего за руку и нанес еще один удар кулаком в плечо. После этого его действия были пресекли сотрудники полиции.

В ходе предварительного следствия мужчина раскаялся и полностью признал свою вину. Нападение на сотрудника полиции пояснил тем, что не хотел, чтобы его поместили в камеру для задержанных.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года принудительных работ в исправительном центре, с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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