2019-05-17T11:24:33+03:00
Происшествия

ЧП на месторождении в ЯНАО: рабочего раздавило ковшом экскаватора

Травмы оказались смертельным
Анна Полякова
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ЧП на месторождении в ЯНАО: рабочего раздавило ковшом экскаватора Фото: СУ СКР по ЯНАОЧП на месторождении в ЯНАО: рабочего раздавило ковшом экскаватора Фото: СУ СКР по ЯНАО
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В Надымском районе проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на месторождении. Трагедия произошла 16 мая на территории ГП-5 Ямбургского газопромыслового месторождения, расположенного на территории Надымского района

По предварительным данным следствия, при производстве работ 51-летний мужчина был придавлен к металлической трубе ковшом экскаватора. Травмы оказались смертельным. Мужчина скончался в медсанчасти.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, на место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Проведены первоначальные следственные действия. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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