Салехардец, задушивший супругу, вызвал ей скорую через три дня после убийства
В Салехарде перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве супруги. Уголовного дела в отношении 57-летнего горожанина отправили в суд. Ссора между пьяными пожилыми супругами произошла 15 марта.
Разъяренный муж сначала избил совою 56-летнюю жену. Три удара пришлись по голове несчастной. После этого он с силой схватил ее руками за горло, сдавил и удерживал в таком состоянии до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаков жизни.
Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, после убийства мужчина продолжил распитие спиртных напитков. Только трое суток спустя он обратил внимание на то, что его супруга мертва. Тогда он вызвал «скорую помощь».
В ходе предварительного следствия мужчина дал признательные показания и подтвердил их в ходе проведения следственного эксперимента.
ИСТОЧНИК KP.RU