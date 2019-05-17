2019-05-17T11:16:47+03:00
Происшествия

Салехардец, задушивший супругу, вызвал ей скорую через три дня после убийства

Мужчина признался в преступлении
Анна Полякова
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Салехардец, задушивший супругу, вызвал ей скорую через три дня после убийстваСалехардец, задушивший супругу, вызвал ей скорую через три дня после убийстваФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве супруги. Уголовного дела в отношении 57-летнего горожанина отправили в суд. Ссора между пьяными пожилыми супругами произошла 15 марта.

Разъяренный муж сначала избил совою 56-летнюю жену. Три удара пришлись по голове несчастной. После этого он с силой схватил ее руками за горло, сдавил и удерживал в таком состоянии до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаков жизни.

Как рассказали в СУ СКР по ЯНАО, после убийства мужчина продолжил распитие спиртных напитков. Только трое суток спустя он обратил внимание на то, что его супруга мертва. Тогда он вызвал «скорую помощь».

В ходе предварительного следствия мужчина дал признательные показания и подтвердил их в ходе проведения следственного эксперимента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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