2019-05-17T10:54:48+03:00
Общество

Ледоход на Оби замечен в районе села Питляр

До Салехарда осталось около 110 километров
Анна Полякова
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Ледоход на Оби - в районе села Питляр Фото: 89.mchs.gov.ruЛедоход на Оби - в районе села Питляр Фото: 89.mchs.gov.ru
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Ледоход на реке Обь находится на расстоянии около 110 километров до Салехарда. По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, в 11.00 17 мая на реке Большая Обь голова ледохода находится в районе села Питляр Шурышкарского района. Скорость его движения около 28 километров в сутки.

Голова ледохода по реке Малая Обь находится в районе села Шурышкары Шурышкарского района. Динамика за сутки - около 10 километров. До слияния с рекой Большая Обь около 42 километров.

Река Лонг-Юган в Надымском районе очистилась ото льда. Голова ледохода находится на расстоянии около 220 км. до города Надым. На реках Пур и Таз по-прежнему ледостав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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