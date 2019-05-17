В Новом Уренгое злостного нарушителя ПДД лишили прав и отправили на обязательные работы
Жителя Нового Уренгоя привлекли к ответственности за нетрезвое вождение. Наряд ДПС в феврале этого года остановил его автомобиль. 40-летний водитель был пьян. При дальнейшей проверке документов выяснилось, что мужчина в ноябре 2016 года был осужден за аналогичное нарушение ПДД. При этом срок давности привлечения к административной ответственности не истек.
В результате было возбуждено уже уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Новоуренгойский суд вынес решение о признании нарушителя виновным. Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU