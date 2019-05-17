2019-05-17T10:18:38+03:00
Общество

На переправе Салехард – Лабытнанги изменилось расписание движения «подушек»

На каждый рейс билеты продаются отдельно
Анна Полякова
Поделиться:
На переправе Салехард – Лабытнанги изменилось расписание движения «подушек» Фото: правительство ЯНАОНа переправе Салехард – Лабытнанги изменилось расписание движения «подушек» Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

На переправе СалехардЛабытнанги рейсов судов «Нептун-23» стало больше. Перебраться через Обь можно каждые 15 минут. В часы пик суда на воздушных подушках курсируют с 07:00 до 08:00 и с 17:20 до 18:20.

Специалисты окружной дирекции транспорта ежедневно проводят мониторинг количества пассажиров, которые пользуются услугами судов на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги.

- Промежутки между рейсами сокращены до 15 минут пассажиров в утренние и вечерние часы для удобства. Вчера в расписание поставили ещё два дополнительных рейса – в 12:00 и в 20:00, - пояснил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, отметив, что за ситуацией специалисты следят с момента закрытия ледовой переправы.

Кроме того, при загрузке более 50% перевозчик самостоятельно принимает решение о выполнении дополнительных рейсов.

На каждый рейс билеты продаются отдельно, согласно количеству мест, чтобы избежать путаницы при посадке. Стоимость билета для пассажира – 130 рублей, провоз багажа – 65 рублей. Продажи билетов – в кассах павильонов.

В прошлом году на линии работало такое же количество судов, но было 30 рейсов. Сегодня по расписанию каждая «подушка» совершает 37 рейсов

Главное преимущество судов «Нептун-23» - они могут ходить по открытой воде и колотому льду. Таким образом, к минимуму сократится период работы вертолётов между берегами Оби, что позволит ямальцам сэкономить на поездках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Ноябрьска проинспектировал дороги микрорайона Вынгапуровский
В Салехарде рецидивиста осудили за избиение полицейского
ЧП на месторождении в ЯНАО: рабочего раздавило ковшом экскаватора
Салехардец, задушивший супругу, вызвал ей скорую через три дня после убийства
Ледоход на Оби замечен в районе села Питляр
В Новом Уренгое злостного нарушителя ПДД лишили прав и отправили на обязательные работы
В Тазовском районе на заснеженном подъёме перевернулся снегоход
В Лабытнанги начали строить сквер со светомузыкальным фонтаном
Пуровчанка отдала мошеннику свои сбережения в валюте
В Пуровском районе у месторождения опрокинулся КамАЗ с цистерной
На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России
Погода на Ямале 17 мая: тепло и солнечно
В Салехарде готовятся встретить «Первую волну»
Ноябрянин, продавая гарнитур, сам расстался с деньгами
В Новом Уренгое обнародовали график отключения горячей воды и тепла
Западно-Сибирский НОЦ займется развитием оленеводства и аквакультуры на Ямале
Ноябрянку мошенница облапошила на семь тысяч рублей
На Ямале проходит акция «Безопасное окно»
Региональные этапы фестиваля ГТО пройдут в Ноябрьске и Салехарде
На Ямале определят лучшего лесного пожарного
На реке Надым пробурят шесть тысяч лунок для легкого ледохода
В Ноябрьске нашли метод, чтобы сплотить семьи
Салехардцу назначили штраф за взятку полицейскому: вышло в пять раз дороже
Ледоход на Ямале: до Салехарда осталось меньше 117 км
Стройке моста через Пур мешают полсотни балков
Ямальцы смогут пройти онлайн проверку своей финансовой грамотности