На переправе Салехард – Лабытнанги изменилось расписание движения «подушек»

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-17T10:18:38+03:00

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На переправе Салехард – Лабытнанги рейсов судов «Нептун-23» стало больше. Перебраться через Обь можно каждые 15 минут. В часы пик суда на воздушных подушках курсируют с 07:00 до 08:00 и с 17:20 до 18:20.

Специалисты окружной дирекции транспорта ежедневно проводят мониторинг количества пассажиров, которые пользуются услугами судов на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги.

- Промежутки между рейсами сокращены до 15 минут пассажиров в утренние и вечерние часы для удобства. Вчера в расписание поставили ещё два дополнительных рейса – в 12:00 и в 20:00, - пояснил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин, отметив, что за ситуацией специалисты следят с момента закрытия ледовой переправы.

Кроме того, при загрузке более 50% перевозчик самостоятельно принимает решение о выполнении дополнительных рейсов.

На каждый рейс билеты продаются отдельно, согласно количеству мест, чтобы избежать путаницы при посадке. Стоимость билета для пассажира – 130 рублей, провоз багажа – 65 рублей. Продажи билетов – в кассах павильонов.

В прошлом году на линии работало такое же количество судов, но было 30 рейсов. Сегодня по расписанию каждая «подушка» совершает 37 рейсов

Главное преимущество судов «Нептун-23» - они могут ходить по открытой воде и колотому льду. Таким образом, к минимуму сократится период работы вертолётов между берегами Оби, что позволит ямальцам сэкономить на поездках.

ИСТОЧНИК KP.RU