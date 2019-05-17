2019-05-17T10:05:34+03:00
Происшествия

В Тазовском районе на заснеженном подъёме перевернулся снегоход

Водитель госпитализирован с травмами
Анна Полякова
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В Тазовском районе на заснеженном подъёме перевернулся снегоход Фото: правительство ЯНАОВ Тазовском районе на заснеженном подъёме перевернулся снегоход Фото: правительство ЯНАО
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В Тазовском районе 16 мая в ДТП пострадал водитель снегохода Буран. Около 15 часов 30 минут на 85 км в сторону Мессояхинское месторождение он выезжал на заснеженный подъём и не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось. Водитель госпитализирован, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека получили травмы. С начала 2019 года на дорогах автономного округа в 1892 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 194 травмированы, в их числе 23 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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