В Лабытнанги начали строить сквер со светомузыкальным фонтаном

СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-17T09:55:43+03:00

Он свяжет центральную улицу Гагарина с поликлиникой и 3-им микрорайоном

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В Лабытнанги дан старт работам по созданию сквера по улице Дзержинского. Его возведут за короткое северное лето на месте пустыря. Удобная пешеходная зона свяжет центральную улицу Гагарина с поликлиникой и 3-им микрорайоном, где располагаются новые спортивные сооружения.

На территории сквера запланированы «островки» отдыха. Центр композиции составляет «пешеходный» динамический, светомузыкальный фонтан, который будет действовать в тёплое время года. Помимо разноуровневых фонарей здесь будут использованы «лежащие на грунте» шары, меняющие цветовую гамму в соответствии со специально заданной программой. Планируется также создание велодорожки, озеленение территории с устройством газонов.

Руководители администрации города готовы в ежедневном режиме подключаться к решению любых вопросов, которые могут возникнуть у подрядчика при производстве работ. Новый объект благоустройства планируют сдать в сентябре, когда горожане будут праздновать очередную годовщину со дня основания города Лабытнанги.

Часть материалов уже доставлена в город. Подрядчику предстоит вначале выполнить устройство ливневой канализации, заменить участок сетей тепло- и водоснабжения.

На время производства работ будет перекрыт участок верхней проезжей части по улице Дзержинского, в границах улиц Школьная – Студенческая. Пешеходный тротуар на этом участке перекрываться не будет, сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU