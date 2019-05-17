2019-05-17T09:55:43+03:00
Общество

В Лабытнанги начали строить сквер со светомузыкальным фонтаном

Он свяжет центральную улицу Гагарина с поликлиникой и 3-им микрорайоном
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги начали строить сквер со светомузыкальным фонтаном Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги начали строить сквер со светомузыкальным фонтаном Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:

В Лабытнанги дан старт работам по созданию сквера по улице Дзержинского. Его возведут за короткое северное лето на месте пустыря. Удобная пешеходная зона свяжет центральную улицу Гагарина с поликлиникой и 3-им микрорайоном, где располагаются новые спортивные сооружения.

На территории сквера запланированы «островки» отдыха. Центр композиции составляет «пешеходный» динамический, светомузыкальный фонтан, который будет действовать в тёплое время года. Помимо разноуровневых фонарей здесь будут использованы «лежащие на грунте» шары, меняющие цветовую гамму в соответствии со специально заданной программой. Планируется также создание велодорожки, озеленение территории с устройством газонов.

Руководители администрации города готовы в ежедневном режиме подключаться к решению любых вопросов, которые могут возникнуть у подрядчика при производстве работ. Новый объект благоустройства планируют сдать в сентябре, когда горожане будут праздновать очередную годовщину со дня основания города Лабытнанги.

Часть материалов уже доставлена в город. Подрядчику предстоит вначале выполнить устройство ливневой канализации, заменить участок сетей тепло- и водоснабжения.

На время производства работ будет перекрыт участок верхней проезжей части по улице Дзержинского, в границах улиц Школьная – Студенческая. Пешеходный тротуар на этом участке перекрываться не будет, сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Ноябрьска проинспектировал дороги микрорайона Вынгапуровский
В Салехарде рецидивиста осудили за избиение полицейского
ЧП на месторождении в ЯНАО: рабочего раздавило ковшом экскаватора
Салехардец, задушивший супругу, вызвал ей скорую через три дня после убийства
Ледоход на Оби замечен в районе села Питляр
В Новом Уренгое злостного нарушителя ПДД лишили прав и отправили на обязательные работы
На переправе Салехард – Лабытнанги изменилось расписание движения «подушек»
В Тазовском районе на заснеженном подъёме перевернулся снегоход
Пуровчанка отдала мошеннику свои сбережения в валюте
В Пуровском районе у месторождения опрокинулся КамАЗ с цистерной
На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России
Погода на Ямале 17 мая: тепло и солнечно
В Салехарде готовятся встретить «Первую волну»
Ноябрянин, продавая гарнитур, сам расстался с деньгами
В Новом Уренгое обнародовали график отключения горячей воды и тепла
Западно-Сибирский НОЦ займется развитием оленеводства и аквакультуры на Ямале
Ноябрянку мошенница облапошила на семь тысяч рублей
На Ямале проходит акция «Безопасное окно»
Региональные этапы фестиваля ГТО пройдут в Ноябрьске и Салехарде
На Ямале определят лучшего лесного пожарного
На реке Надым пробурят шесть тысяч лунок для легкого ледохода
В Ноябрьске нашли метод, чтобы сплотить семьи
Салехардцу назначили штраф за взятку полицейскому: вышло в пять раз дороже
Ледоход на Ямале: до Салехарда осталось меньше 117 км
Стройке моста через Пур мешают полсотни балков
Ямальцы смогут пройти онлайн проверку своей финансовой грамотности