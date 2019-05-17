Пуровчанка отдала мошеннику свои сбережения в валюте

СЕГОДНЯ 08:41 2019-05-17T08:41:28+03:00

По указке афериста она перевела ему все деньги

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Пуровчанка перевела мошеннику больше трехсот тысяч рублей, будучи уверенной, что общается с сотрудником банка.

Как выяснилось, ей позвонил неизвестный мужчина якобы для уточнения информации о наличии банковского счета, на котором хранятся ее сбережения в валюте. Женщина подтвердила все данные и пожелала перевести деньги на другой счет.

Тогда незнакомец стал указывать ей, как изменить настройки в онлайн-приложении банка. Она выполнила все действия. После этого на телефон стали приходить смс-сообщения о списании с ее кредитной банковской карты 313 тысяч рублей. Телефон неизвестного тут же оказался отключенным. Женщина поняла, что столкнулась с мошенником, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению данного противозаконного деяния.

Полиция призывает граждан перепроверять поступающую информацию, не доверять неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU