2019-05-17T07:59:39+03:00
Происшествия

В Пуровском районе у месторождения опрокинулся КамАЗ

Водитель грузовика получил травмы
Анна Полякова
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В Пуровском районе у месторождения опрокинулся КамАЗ Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Пуровском районе у месторождения опрокинулся КамАЗ Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Пуровском районе на 42 км автодороги «Северо-Комсомольское месторождение» 16 мая случилось ДТП. Около 7 часов утра водитель КаМАЗа с цистерной не справился с управлением. Грузовик съехал с дороги и опрокинулся. В результате происшествия водитель грузовика травмирован, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых травмированы 2 человека. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 1892 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 194 травмированы, в их числе 23 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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