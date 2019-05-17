2019-05-17T05:40:51+03:00
Общество

Погода на Ямале 17 мая: тепло и солнечно

В Салехарде и Лабытнанги пройдут дожди
Анна Полякова
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В пятницу, 17 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +7 градусов, весь день будет идти дождь, ветер юго-восточный 7 м/с.

В Ноябрьске +11 градусов, солнечная погода сменится на пасмурную, осадки не ожидаются, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Новом Уренгое +3 градуса, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 8 м/с.

В Надыме +9 градусов, пасмурно, поздно вечером пойдет дождь, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Губкинском +10 градусов, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 7 м/с.

В Тарко-Сале +4 градуса, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Муравленко +11 градусов, пасмурно, поздно вечером пройдет дождь, юго-восточный ветер 7 м/с.

В Лабытнанги +7 градусов, пасмурно, дождь, ветер юго-восточный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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