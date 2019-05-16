В Салехарде готовятся встретить «Первую волну»

16 Май 16:13 2019-05-16T16:15:16+03:00

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Салехард в ожидании долгожданного и завораживающего зрелища – ледохода. Началась подготовка к традиционному празднику «Первая волна».

- Массовое гуляние пройдет у скульптуры «Мамонт» на паромной переправе, развернем праздничную торговлю, игрища и аттракционы для всех желающих! Артисты творческого объединения ЦКиС «Геолог» порадуют яркой и зажигательной концертной программой! Финалом праздника станет сжигание на костре чучела северной ведьмы Парнэко, - сообщили в «В Контакте» организаторы - Центр культуры и спорта «Геолог».

В рамках празднования ледохода пройдет Фестиваль-смотр «Пикниковый период» на лучшее оформление зоны отдыха и приготовление шашлыка из мяса, рыбы, овощей. В кулинарных спорах могут принять участие дружеские компании и коллективы коллег.

По условиям состязаний, в команде должно быть от трех до пяти человек. Однако группу поддержки численностью не ограничивают. Нужно будет продумать визитку команды и презентацию блюда. Все необходимое – продукты, инвентарь и сервировку для дегустации участники должны привезти с собой.

Жюри оценит технику приготовления, мастерство, творческий подход и соблюдение правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU