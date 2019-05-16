Ноябрянин, продавая гарнитур, сам расстался с деньгами

16 Май 15:58 2019-05-16T16:02:23+03:00

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Ноябрянин стал жертвой мошенничества, продавая на интернет-сайте кухонный гарнитур. Он разместил объявление о продаже мебели, указав в объявлении свой номер телефона.

На следующий день ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, что готов перечислить деньги, попросив при этом подойти к банкомату и совершить ряд операций. После того как доверчивый мужчина выполнил все указанные действия, с его счета произошло списание 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное деле по статье РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не совершать каких-либо действий со своими банковскими картами в банкомате под диктовку неизвестных лиц, не сообщать данные банковских карт и другую информацию, поступающую в смс-сообщениях.

ИСТОЧНИК KP.RU