16 Май 15:46 2019-05-16T15:53:58+03:00

В Новом Уренгое обнародовали график отключения горячей воды и тепла Фото: Маргарита КАЛИНКИНА

Сначала перестанут подавать отопление на объекты промышленных предприятий

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В Новом Уренгое 14 мая подписано распоряжение «Об окончании отопительного периода». Отопление отключат на следующий день после установления среднесуточной температуры воздуха выше + 8 градусов в течение пяти суток подряд, сообщает администрация города.

В первую очередь, отапливать прекратят объекты промышленных предприятий, складов, гаражей, затем – системы отопления жилых зданий, затем учебных заведений, учреждений культуры и прочих административных зданий. Уже потом батареи выключат в детских и лечебных учреждениях.

Во время остановки отопления и горячего водоснабжения АО «Уренгойтеплогенерация – 1» проведет работы для подготовки системы бесперебойной работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Горячей воды с 8 по 22 июля не будет в Южной части города (1-4 микрорайоны). В Северной части города (5-8 микрорайоны) – с 22 июля по 5 августа. С 22 июля по 5 августа горячую воду отключат в Северной коммунальной зоне.

В микрорайонах Оптимистов, Полярный, Созидателей, Ягельный, Тундровый, Дорожников отключение горячей воды запланировано с 24 июня по 8 июля.

Подробнее с графиком отключения горячей воды можно ознакомиться на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU