Западно-Сибирский НОЦ займется вопросами оленеводства и аквакультуры
Развитие оленеводства и аквакультуры войдёт в число основных направлений деятельности научно-образовательного центра на Ямале. Он создается 2019 году в рамках национального проекта «Наука». К 2021 году их должно быть сформировано не менее 15 по стране. Они объединят ведущие университеты, научные учреждения и организации, действующие в реальном секторе экономики.
У Западно-Сибирского научно-образовательного центра будет статус межрегионального. В его создании участвуют Тюменская область, Югра и Ямал. Работа по проектированию НОЦ началась в 2018 году. Заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей Александр Мажаров, представители департамента внешних связей, Научного центра изучения Арктики и Российского Центра освоения Арктики входят в рабочую группу научно-образовательного центра, участвуют в стратегических сессиях .
В настоящее время ведётся активная работа по определению перспективных направлений деятельности межрегионального НОЦ в соответствии с логикой «больших вызовов» обсуждается тематика актуальных прикладных научных работ.
На базе действующих оленеводческих предприятий планируется селекционная работа и создание криобанка семенного материала домашнего северного оленя ненецкой породы. Рассматривается возможность организации образцового хозяйства, использующего изгородный способ оленеводства. Будет вестись поиск технологий по улучшению состояния оленьих пастбищ и рекультивации нарушенных земель.
Фото: правительство ЯНАО
Для восстановления запасов ценной промысловой ихтиофауны, развития аквакультуры в рамках деятельности НОЦ планируется привлечение научного потенциала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
На федеральном уровне НОЦ будет курировать совет научно-образовательных центров, в состав которого войдут представители федеральных органов исполнительной власти, ведущие учёные страны.
ИСТОЧНИК KP.RU