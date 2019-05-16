Ноябрянку мошенница облапошила на семь тысяч рублей

16 Май 14:59 2019-05-16T15:01:08+03:00

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Жительница Ноябрьска попалась на уловку мошенницы, пытаясь оформить кредит. Северянка на одном из интернет-сайтов оставила заявку для получения займа. Позже ей в соцсети неизвестная женщина написала сообщение, в котором говорится, что кредит предварительно одобрен, но для его получения необходимо оплатить комиссию за перечисление денежных средств, доставку и страховку.

Доверчивая ноябрянка перечислила 7 тысяч рублей. После того как заявительница совершила перевод денег на указанный злоумышленницей лицевой счет, ее доступ к странице стал недоступным.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU