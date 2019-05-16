На Ямале проходит акция «Безопасное окно»

16 Май 14:36 2019-05-16T14:48:35+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа стартовала акция «Безопасное окно». Об этом рассказала член Молодёжного правительства ЯНАО Екатерина Филиппова. В своём блоге она отметила, падение детей из открытых окон – в пятёрке самых частых причин их гибели и инвалидности. Она призывает взрослых вспоминать об этом каждый раз, когда хочется открыть окно.

Акция сопровождается размещением видеообращения или текстового сопровождения фотографии с детьми. Также среди жителей округа будут распространяться памятки об основных правилах поведения родителей в тёплое время года, когда открываются окна. Организаторы отмечают пять признаков безопасного окна:

1. Рядом с безопасным окном нет стульев, диванов, столов и другой мебели, при помощи которой малыш может залезть на подоконник;

2. Подоконник безопасного окна – не место для детских игр, играть одним детям нельзя на балконе или лоджии;

3. У безопасного окна всегда есть специальное устройство – блокиратор, замок, ограничитель – он не позволит самостоятельно открыть окно ребёнку младше 12 лет;

4. Безопасное окно проветривает комнату только в присутствии взрослых;

5. Все знают: безопасным окно делает не москитная сетка, а внимательные взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU