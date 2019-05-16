Региональные этапы фестиваля ГТО пройдут в Ноябрьске и Салехарде

16 Май 14:15 2019-05-16T14:22:28+03:00

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В Ноябрьске состоится региональный этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В соревнованиях, которые пройдут 18-19 мая, будут участвовать команды из Губкинского, Муравленко, Ноябрьска, Пуровского и Тазовского районов, сообщили в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО.

Составы команд сформированы из числа победителей предыдущего – муниципального - этапа фестиваля. В них вошли учащиеся средних общеобразовательных организаций от 11 до 15 лет.

Региональный этап фестиваля также пройдёт в Салехарде с 29 по 30 мая. В соревнованиях в ямальской столице планируют участвовать команды из Лабытнанги, Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов.

По итогам соревнований победители представят Ямал во всероссийском этапе, состоится он осенью в международном детском центре «Артек».

ИСТОЧНИК KP.RU