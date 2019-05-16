На Ямале определят лучшего лесного пожарного
Региональный конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший лесной пожарный» пройдет в городе Ноябрьске.
С 3 по 7 июня на базе Ноябрьского лесхоза для участия в нем соберутся сотрудники поисково-спасательных отрядов из городов Ноябрьск, Тарко-Сале, а также Надымского, Красноселькупского, Ноябрьского лесхозов, региональной диспетчерской службы «Леса Ямала» и отдела Ямальского лесничества.
Проведение конкурса предусматривает выполнение участниками практического задания и проверку теоретических знаний. Для проверки физической подготовки участникам придётся пройти полосу препятствий.
Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы первой, второй и третьей степени, денежные сертификаты, памятные сувениры.
ИСТОЧНИК KP.RU