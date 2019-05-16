На Ямале определят лучшего лесного пожарного

16 Май 13:57 2019-05-16T14:08:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший лесной пожарный» пройдет в городе Ноябрьске.

С 3 по 7 июня на базе Ноябрьского лесхоза для участия в нем соберутся сотрудники поисково-спасательных отрядов из городов Ноябрьск, Тарко-Сале, а также Надымского, Красноселькупского, Ноябрьского лесхозов, региональной диспетчерской службы «Леса Ямала» и отдела Ямальского лесничества.

Проведение конкурса предусматривает выполнение участниками практического задания и проверку теоретических знаний. Для проверки физической подготовки участникам придётся пройти полосу препятствий.

Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы первой, второй и третьей степени, денежные сертификаты, памятные сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU