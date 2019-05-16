16 Май 13:52 2019-05-16T13:55:25+03:00

На реке Надым пробурят шесть тысяч лунок для легкого ледохода Фото: vk.com Администрация Надымского района

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На реке Надым начало ледохода в этом году ожидается в третьей декаде мая. Таков предварительный гидрометеорогический прогноз паводковой ситуации.

Сегодня активно проводятся специальные мероприятия, с тем чтобы исключить внештатные ситуации, связанные с подъемом воды в реке. Для ослабления ледового покрытия пробурят 6000 лунок, на сегодняшний день пробурено уже порядка 3000.

Работы в местах возможных ледовых заторов в акватории реки Надым начались 13 мая в соответствии с муниципальным контрактом, сообщили в районной администрации.

Согласно решению районной комиссии по предупреждению ЧС с 15 мая в Надымском районе запрещен выход людей на ледовую поверхность (выезд самоходных транспортных средств был запрещен еще с 01 мая).

ИСТОЧНИК KP.RU