16 Май 13:20 2019-05-16T13:24:12+03:00

В Ноябрьске нашли метод, чтобы сплотить семьи

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Ямальское отделение общественной организации «Союз женщин России» в режиме видеоконференцсвязи провело презентацию проекта «Мобильная творческая мастерская», получившего грант президента РФ.

В Ноябрьске участниками мероприятия 15 мая стали представители некоммерческих организаций города, Общественной палаты, а также управления культуры администрации.

Перед презентацией Ольга Беседина, председатель регионального отделения «Союза женщин России» отметила важность сохранения в современных условиях института семьи. Проекту «Мобильная творческая мастерская» три года, это самодеятельный театр, участие в котором принимают родители с детьми. Совместное творчество позволяет семьям сплотиться и реализовать свои таланты, приобщиться к искусству.

На Ямале, например, существует потребность в самодеятельных театрах и люди с большим удовольствием реализуют свой творческий потенциал, констатировали собравшиеся.

20 мая в школе №2 состоится фестиваль с участием представителей НКО, необычных детей, ветеранов. В его рамках пройдут постановки патриотической тематики на русском, татарском и украинском языках.

ИСТОЧНИК KP.RU