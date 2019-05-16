16 Май 12:57 2019-05-16T13:00:57+03:00

Салехардцу назначили штраф за взятку полицейскому: вышло в пять раз дороже Фото: Ольга Крыльцова

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Житель Салехарда пытался избежать наказания и предложил сотруднику ППСП ОМВД взятку. Инцидент произошел в июне 2018 года. 46-летнего мужчину задержали за распитие алкогольной продукции в общественном месте. Чтобы составить протокол, его привезли в ОМВД России по г. Салехарду.

В служебном кабинете мужчина, счел, что сможет избежать административной отнесенности и попытался вручить полицейскому денежное вознаграждение в размере 2 тысяч рублей. Правоохранитель от денег отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Уголовное дело расследовали по статье УК РФ «Мелкое взяточничество». Салехардский мировой суд вынес приговор местному жителю. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей в доход государства, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округ.

ИСТОЧНИК KP.RU