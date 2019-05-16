Ледоход на Ямале: до Салехарда осталось меньше 117 км
За стуки он продвигается на 13 км
Ледоход на Ямале: до Салехарда осталось меньше 117 км Фото: 89.mchs.gov.ru
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Голова ледохода по реке Большая Обь миновала районе села Варовгорт Шурышкарского района. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, динамика за сутки около 13 км. До Салехард осталось меньше 117 км.
На реке Малая Обь лед идет в районе села Усть-Войкар Шурышкарского района. Динамика за сутки около 33 км. Специалисты прогнозируют, что до слияния с рекой Большая Обь примерно 70 км.
Сегодня, 16 мая, на реках Надым, Пур и Таз по-прежнему ледостав. Напомним, в прошлом году в эти числа мая ледоход был только у границ ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU