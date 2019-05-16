Стройке моста через Пур мешают полсотни балков

16 Май 11:56 2019-05-16T12:06:00+03:00

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В Уренгое придется срочно убрать полсотни балков с берега реки Малая Хадырь-Яха, чтобы продолжить строительство моста через Пур.

В едином госреестре недвижимости ни одного документа на имущество, находящееся на берегу Малой Хадырь-Яхи также не зарегистрировано. Однако почти все они закрыты, на дверях висят замки, владельцы появляться не спешат.

Местная администрация установила крайний срок вывоза балков – 16 мая. После - строители мостового перехода сами расчистят территорию берега.

- Все расходы, понесенные администрацией по вывозу и демонтажу, будут взысканы в судебном порядке с собственника, если таковой обнаружится. Плюс ему будет предъявлено требование о взыскании задолженности за пользование земельным участком, - прокомментировала начальник отдела имущественных и земельных отношений местной администрации Елена Горбачева.

Напомним, строительство моста через реку Пур завершится в 2021 году. Капитальная переправа строится за счëт частных инвестиций. Проезд по новому мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, автобусов и мотоциклов.

Мост свяжет восточные районы Ямала с основной сетью региональных дорог и решит проблему транспортного сообщения в период распутицы. Сейчас перебраться на другой берег реки можно по платной понтонной переправе, движение по которой прекращается на несколько недель во время ледохода и ледостава.

ИСТОЧНИК KP.RU