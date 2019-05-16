Ямальцы смогут пройти онлайн проверку своей финансовой грамотности

16 Май 10:43 2019-05-16T10:45:55+03:00

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Каждый житель Ямала сможет проверить свою финансовую грамотность в режиме онлайн. Второй всероссийский финансовый зачёт стартовал 15 мая. Он продлится до 29 мая. Северяне смогут выяснить свой уровень знаний и восполнить пробелы по вопросам, вызвавшим трудности при прохождении теста.

Проект создан при поддержке Агентства стратегических инициатив совместно с Центральным банком РФ и Национальной открытой школой. Основной его целью является повышение финансовой грамотности россиян.

Онлайн-тест состоит из 30 вопросов на 9 тем. Также в этом году можно выбрать один из трёх уровней сложности – начать с вопросов попроще или сразу переходить к сложным.

Участник, правильно ответивший на 23 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, которые ответят на меньшее количество вопросов, будут предложены индивидуальные рекомендации и материалы по проблемным темам.

Ознакомившись с ними, можно пройти тест повторно, чтобы получить сертификат. Количество попыток прохождения зачёта не ограничено, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU