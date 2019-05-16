Ямал примет участие в акции «На работу на велосипеде»

16 Май 10:24 2019-05-16T10:35:47+03:00

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На Ямале, как и в других регионах России, 17 мая пройдёт акция «На работу на велосипеде». Северян призывают присоединиться к ней. Велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой и ездить на нём по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка, отмечают в департаменте по физкультуре и спорту ЯНАО.

Организаторы уверены, что «железный конь» является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

По информации окружного департамента по физической культуре и спорту, в прошлом году на Ямале в акции участвовали сотрудники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и коммерческих организаций, а также граждане, которые любят активный отдых, всего более двух тысяч человек.

Напомним, ежегодная всероссийская акция «На работу на велосипеде» проводится дважды в год – в третью пятницу мая и 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU