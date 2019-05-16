Губернатор Ямала опроверг байки о медведе, которого боялись салехардцы

16 Май 09:54 2019-05-16T10:57:32+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов успокоил взволнованных жителей Салехарда, услышавших байки о медведе, который бродит в окрестностях окружной столицы и по улицам города.

Видео, появившееся в соцсети, наделало много шума. На кадрах животное неспешно ходит по дороге возле мемориала «501-й стройки ГУЛАГ».

Лохматого зверя заметили местные жители и приняли его за бурого медведя. Сотрудники управления по делам гражданской обороны города выезжали на место, чтобы обследовать территорию. В результате глава региона отреагировал на страхи салехардцев и опубликовал обращение к горожанам на своей страничке «Вконтакте».

«За сегодняшнее утро уже несколько раз получил это видео с «медведем». Сам ехал мимо и видел - это большая собака, порода похожа на ньюфаундленд. Чей пёс? Хозяин, отзовись!», - написал Дмитрий Артюхов.

В комментариях горожане, так же опознавшие в звере огромного пса, сообщили, что собака мирно ходит и никакой агрессии не проявляет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/709061" frameborder="0"></iframe> Жителей Салехарда испугал лохматый пес, который похож на медведя.

ИСТОЧНИК KP.RU