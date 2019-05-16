Губернатор Ямала опроверг байки о медведе, которого боялись салехардцы
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов успокоил взволнованных жителей Салехарда, услышавших байки о медведе, который бродит в окрестностях окружной столицы и по улицам города.
Видео, появившееся в соцсети, наделало много шума. На кадрах животное неспешно ходит по дороге возле мемориала «501-й стройки ГУЛАГ».
Лохматого зверя заметили местные жители и приняли его за бурого медведя. Сотрудники управления по делам гражданской обороны города выезжали на место, чтобы обследовать территорию. В результате глава региона отреагировал на страхи салехардцев и опубликовал обращение к горожанам на своей страничке «Вконтакте».
«За сегодняшнее утро уже несколько раз получил это видео с «медведем». Сам ехал мимо и видел - это большая собака, порода похожа на ньюфаундленд. Чей пёс? Хозяин, отзовись!», - написал Дмитрий Артюхов.
В комментариях горожане, так же опознавшие в звере огромного пса, сообщили, что собака мирно ходит и никакой агрессии не проявляет.
Жителей Салехарда испугал лохматый пес, который похож на медведя.
ИСТОЧНИК KP.RU