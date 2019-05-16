В Ноябрьске сгорели две иномарки

16 Май 09:19 2019-05-16T09:23:28+03:00

Машины полыхали почти в одно и то же время

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске вечером 15 мая почти в одно и то же время сгорело два автомобиля. Сообщение о первом возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи 21:39. Полыхал «Мерседес» на улице Муравленко, в районе дома № 2.

6 минут потребовалось для ликвидации открытого горения, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. В тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава, в распоряжении которых было 2 единицы спецтехники МЧС. В результате пожара поврежден салон автомобиля, а также задняя часть машины.

Фото: "Происшествия Ноябрьск" vk.com

Вторая иномарка загорелась в 21:49 на автодороге от аэропорта до старого поста ГАИ. Четверо пожарных тушили «Мазду». У автомобиля также обгорели салон и задняя часть.Причина происшествий и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU