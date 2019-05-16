2019-05-16T08:57:00+03:00
Общество

Ледоход на Оби в 130 км от Салехарда

Река вскрылась в районе села Горки
Анна Полякова
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Ледоход на Оби в 130 км от СалехардаЛедоход на Оби в 130 км от СалехардаФото: Ольга Крыльцова
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На реке Обь в Ямало-Ненецком автономном округе голова ледохода миновала район села Горки Шурышкарского района, до окружного центра Салехард меньше 130 км.

Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, на реке Малая Обь ледоход прошел в районе села Азовы Шурышкарского района, до слияния с Большой Обью примерно 170 км. В районе Мужей — закраины, вода на льду, лед проходит полями.

На реке Сыня в районе села Овгорт Шурышкарского района – ледоход 30%.

На реках: Надым, Пур и Таз – ледостав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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