Трудовые отряды главы Нового Уренгоя примут больше двухсот подростков

16 Май 08:35 2019-05-16T08:42:34+03:00

За один день дети собирают от 70 до 120 мешков мусора в черте город

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На первую смену в Трудовой отряд главы Нового Уренгоя онлайн-запись пройдет 17 мая. Летом планируется трудоустроить 203 подростка. Критерием отбора выступит время подачи заявки.

В среднем за один день подростки собирают от 70 до 120 мешков мусора в черте города. Ребята из отрядов очищают берега рек и озер от мусора, приводят в порядок лесотундровые и парковые зоны, территории вдоль автодорог. Так, прошлым летом отряды собрали 4150 мешков мусора.

Как пояснили в мэрии, это ребята заняты не только очисткой и благоустройством города, но и участвуют в различных мероприятиях, вступают в ряды волонтеров и добровольцев. В течение недели и выходные дни у ребят есть возможность весело и полезно провести время, участвуя в досуговых мероприятиях в рамках программы «Город белых ночей».

В 2018 году в Новом Уренгое было временно трудоустроено 925 подростков. 302 человека работали в Трудовых отрядах главы города, 523 – на предприятиях и 170 – в муниципальных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU