2019-05-16T08:15:04+03:00
Общество

Летние площадки Пуровского района готовятся к первой смене

Ребят ждут игры, конкурсы, соревнования, турпоходы
Анна Полякова
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В преддверии лета образовательные учреждения Пуровского района позаботились о дополнительных мерах безопасности детей. Об этом на заседании антитеррористической комиссии под председательством главы района рассказала куратор социальной сферы Ирина Заложук.

Летний отдых юных пуровчан 7-12 лет организуют в детских лагерях с дневным пребыванием на базе одиннадцати образовательных школ. Они будут работать в режиме полного дня. Для детей организуют горячее питание и дневной сон. В июне их будут посещать более пяти сотен ребят.

Еще порядка двухсот детей в возрасте от 7 до 15 лет примут этим летом четыре профильных площадки на базе домов детского творчества Пурпе, Ханымея и Тарко-Сале, а также городского центра эстетического воспитания «Сударушка». Ребят ждут игры, конкурсы, соревнования, турпоходы и другие увлекательные мероприятия.

Помимо этого, пятьдесят подростков в июне смогут отдохнуть в палаточном лагере «Олимп» в районе вертодрома Тарко-Сале. Представители казачьей дружины будут нести круглосуточное дежурство, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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