16 Май 05:30 2019-05-16T05:30:06+03:00

Погода на Ямале 16 мая: потеплеет до +11 градусов Фото: Анна Полякова

День пройдет в основном без осадков

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В четверг, 16 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +11 градусов, утренняя солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, ближе к ночи пойдет дождь, ветер южный 5 м/с.

В Ноябрьске +5 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер южный 1 м/с.

В Новом Уренгое -6 градусов, пасмурно, без осадков, ветер южный 2 м/с.

В Надыме +2 градуса, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Губкинском +1 градус, солнечно, без осадков, ветер юго-восточный 1 м/с.

В Тарко-Сале -4 градус, пасмурно, кратковременный снег пройдет только утром, ветер северный 1 м/с.

В Муравленко +5 градусов, солнечно, без осадков, юго-западный ветер 2 м/с.

В Лабытнанги +8 градусов, пасмурно, ближе к ночи - дождь, ветер юго-западный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU