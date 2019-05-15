15 Май 15:53 2019-05-15T15:53:29+03:00

В Новом Уренгое за один грамм наркотика мужчина получил три года тюрьмы. Фото с сайта pixabay.com

Запрещенное средство он купил для себя

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Три года в колонии-поселении получил житель Нового Уренгоя за один грамм наркотического средства.

Как сообщили в УМВД ЯНАО, в ноябре 2018 года сотрудниками полиции около жилого дома был выявлен 28-летний ранее не судимый мужчина. Во время досмотра у него был изъят сверток с порошкообразным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,31 грамма. Злоумышленник пояснил, что «синтетику» он купил для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Новоуренгойским судом вынесено решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU