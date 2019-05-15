2019-05-15T15:37:39+03:00
Общество

Ямальская художница и писатель представила свои комиксы в Берлине

Выставка «Три истории: новые комиксы из России» в Берлине продлится до 30 июня
Алена Кульмухаметова
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Ямальская художница и писатель представила свои комиксы в Берлине. Фото с сайта правительства ЯНАОЯмальская художница и писатель представила свои комиксы в Берлине. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В галерее OPEN ART SPACE в рамках дней Эрмитажа в Берлине открылась совместная выставка комиксов «Три истории: новые комиксы из России». Выставка продлится до 30 июня.

По информации портала правительства ЯНАО, три истории представили Варвара Помидор, Ольга Лаврентьева и ямальская художница Юлия Никитина.

Отметим, что Юлия Никитина представила свой графический роман «Полуночная земля». Это автобиографичная история, в которой девушка описала своё детство, Салехард в 90-е годы.

Юлия родилась и выросла в Салехарде, окончила художественно-графические факультеты в Тюменском государственном университете и в Российском государственном университете им. А.И. Герцена в Петербурге. В 2018 году она получила премию имени Казимира Малевича за графический роман «Полуночная земля» в номинации «Лучший авторский комикс».

Первый тираж книги «Полуночная земля» разошёлся за три месяца. Сейчас Юлия работает не только над своими романами, но и является иллюстратором книг других авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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