В Лабытнангах за сутки раскрыли кражу автомобиля

15 Май 14:55 2019-05-15T15:34:45+03:00

В Лабытнангах за сутки раскрыли кража автомобиля. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в дежурную часть полиции Лабытнанги поступило заявление от 30-летней жительницы города о том, что кто-то совершило угон принадлежащего ей автомобиля.

Полицейские установили, что 14 мая 2019 года вечером владелица автомобиля припарковала его у магазина и вышла на некоторое время, оставив при этом заведённый двигатель и не заперев двери. Пьяный злоумышленник воспользовался ситуацией и покататься на автомобиле.

В ходе безотлагательных мер, принятых сотрудниками полиции в дежурные сутки, на одной из улиц города установлен автомобиль, злоумышленник находился рядом. Им оказался 43-летний мужчина, ранее не судимый.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU