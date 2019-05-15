2019-05-16T13:29:45+03:00
Экономика

В День защиты детей тюменцев приглашают на «Зеленый Марафон»

Анна Полякова
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В День защиты детей тюменцев приглашают на «Зеленый Марафон»В День защиты детей тюменцев приглашают на «Зеленый Марафон»
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1 июня в День защиты детей пройдет «Зелёный Марафон», организатором которого выступает Сбербанк. В этом году спортивный праздник пройдет в 60 городах России. В Тюмени мероприятие состоится на набережной реки Тура. Старт работы площадок и начало регистрации в 9:00. Для участников и болельщиков будет организована насыщенная развлекательная программа: игры, конкурсы, батуты, аквагрим и веселые аниматоры.

Юные спортсмены в возрасте от 7 до 13 лет могут принять участие в забеге на 420 м. Для малышей до 1 года будут организованы соревнования «Веселые пинетки». Без помощи взрослых им нужно будет проползти до финиша 6 метров. Девушки смогут продемонстрировать свою скорость и грацию в забеге на каблуках не менее 8 см «Всегда на высоте». Для любителей ярких выступлений будет организован костюмированный забег – творчество и фантазия приветствуются. В 12:00 стартует основной забег для мужчин и женщин на дистанцию 4,2 км.

«Участником «Зеленого Марафона» может стать каждый, вне зависимости от возраста или физической подготовки. Мы приглашаем всех жителей и гостей города на наш большой семейный праздник, берите с собой детей, друзей и родных. Давайте вместе покажем, как сильно тюменцы любят спорт и здоровый образ жизни. До встречи на старте!» - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В каждом из городов – участников «Зеленого Марафона» Сбербанк проводит социальные акции. В Тюмени будет закуплено реабилитационное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья Областного реабилитационного центра «Родник».

Для участия в марафоне нужна предварительная регистрация на сайте www.greenmarathon.ru. Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

ИСТОЧНИК KP.RU

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