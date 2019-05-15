2019-05-15T14:02:12+03:00
Происшествия

Салехардец украл у своего знакомого ружье

Ему грозит срок до семи лет
Анна Полякова
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Салехардец украл у своего знакомого ружье Фото: 89.мвд.рфСалехардец украл у своего знакомого ружье Фото: 89.мвд.рф
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Салехардские полицейские установили личность мужчины, совершившего кражу гладкоствольного ружья. О пропаже двуствольной винтовки 5 мая правоохранителям сообщил местный житель. Он рассказал, что оружие хранил в сейфе.

Подозреваемым оказался знакомый потерпевшего, 32-летний поселковый житель, который приехал в Салехард и выпивал со своим приятелем. Мужчина, будучи изрядно пьяным, решил проникнуть в квартиру собутыльника через окно. В помещении квартиры злоумышленник увидел, что возле сейфа стоит чехол с ружьем. Он присвоил оружие себе, как сам потом признался, для дальнейшего пользования. После этого мужчина покинул квартиру, уехал в поселок, где спрятал ружье в сарае своего знакомого.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение оружия». Ему грозит срок от трех до семи лет. С него взяли подписку о невыезде.

Информация о ненадлежащем хранении огнестрельного оружия потерпевшим направлена в отделение лицензионной разрешительной работы федеральных служб войск национальной гвардии, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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