2019-05-15T13:47:28+03:00
Общество

Победителей премии «Семья Ямала» поздравил глава региона

За каждой её номинацией - преодоление жизненных испытаний
Анна Полякова
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Победителей премии «Семья Ямала» поздравил глава региона Фото: vk.comПобедителей премии «Семья Ямала» поздравил глава региона Фото: vk.com
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил победителей премии «Семья Ямала». Глава региона отметил, что за каждой её номинацией - преодоление жизненных испытаний, долгая жизнь вместе, усыновление детей, преемственность поколений. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети «В контакте».

«Крепкие семьи - наше главное богатство, - подчеркнул Артюхов и в пример поставил Богдановых из Аксарки. Они воспитывают 6 детей и 6 внуков.

Дмитрий и Наталья рассказали, что все они - от 27 до 7 лет хорошо понимают, что такое взаимопомощь. Родители считают, что главное - создать в доме атмосферу доверия, тогда трудности можно преодолеть вместе.

«Отношения - это большой труд, а в большой семье это сложно вдвойне. Горжусь всеми ямальскими семьями и поздравляю с международным днём семьи. Здоровья вашим родным», - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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