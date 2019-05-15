В Новом Уренгое приговорили серийного вора

15 Май 13:35 2019-05-15T13:36:25+03:00

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В Новом Уренгое суд признал 36-летнего местного жителя виновным в воровстве. В ноябре 2018 года ранее судимый ямалец похитил из магазина парфюмерную продукцию на сумму около 5 тысяч рублей. Также была доказана его причастность к хищениям ботинок из магазина спортивных товаров и магнитного аппарата из аптеки, сообщает Управление МВД России по ЯНАО.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Кража». В мае 2019 года Новоуренгойским судом вынесено решение о признании мужчины виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU