На переправе Салехард - Лабытнанги интервал между «подушками» сократили
Теперь отправление судов происходит через каждые 15 минут
На переправе Салехард - Лабытнанги интервал между «подушками» сократили Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На переправе Салехард - Лабытнанги изменилось расписание движения судов на воздушной подушке. Об этом сообщили 15 мая в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
В «часы пик» сокращен интервал движения судов. Теперь отправление «подушек» происходит через каждые 15 минут. Кроме того, при 50% загрузке, суда будет отправляться вне расписания.
Напомним, стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей. За багаж платят 65 рублей.
С новым расписанием можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU