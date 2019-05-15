2019-05-15T13:21:59+03:00
Общество

На переправе Салехард - Лабытнанги интервал между «подушками» сократили

Теперь отправление судов происходит через каждые 15 минут
Анна Полякова
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На переправе Салехард - Лабытнанги интервал между «подушками» сократили Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа переправе Салехард - Лабытнанги интервал между «подушками» сократили Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На переправе Салехард - Лабытнанги изменилось расписание движения судов на воздушной подушке. Об этом сообщили 15 мая в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

В «часы пик» сокращен интервал движения судов. Теперь отправление «подушек» происходит через каждые 15 минут. Кроме того, при 50% загрузке, суда будет отправляться вне расписания.

Напомним, стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей. За багаж платят 65 рублей.

С новым расписанием можно ознакомиться на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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