Глава Губкинского пообещал ветерану установить электроподъемник в доме

15 Май 12:42 2019-05-15T12:52:23+03:00

Труженик тыла Нина Шафрыгина почти год не была на свежем воздухе

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93-летняя ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Нина Шафрыгина из Губкинского на свежем воздухе не была почти год. Самостоятельно передвигаться бабушка не может, а выбраться из подъезда на инвалидной коляске невозможно. Чтобы решить проблему, дочь ветерана Елена Колесникова обратилась к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову.

Во время разговора с руководителем региона глава города Андрей Гаранин пояснил, что в курсе проблемы, и пообещал оказать помощь. Он пообещал установить в доме №20 микрорайона № 5.

- У нас деньги на такие цели всегда в резерве есть. До конца июля работу выполним в полном объёме. У нас уже проведен аукцион, определён подрядчик, мы 20 мая будем заключать договор, и уже в конце месяца начнутся работы, - пояснил Андрей Гаранин.

Вертикальный подъемник, который установят в доме ветерана, комфортный и безопасный, он даст возможность подниматься и спускаться без особых усилий – как на лифте, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU