2019-05-15T12:24:55+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое двое подростков отделались условным сроком за приобретение наркотиков

Свою вину юноши не признали, и не раскаялись
Анна Полякова
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В Новом Уренгое двое подростков отделались условным сроком за приобретение наркотиковВ Новом Уренгое двое подростков отделались условным сроком за приобретение наркотиковФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое двоих несовершеннолетних признали виновными в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. Парней 16 и 17 лет задержали год назад в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК ОМВД России по г. Новый Уренгой.

Подростков взяли сразу же после выемки на территории гаражно-строительного кооператива свертка с запрещенными веществами. Полицейским юноши пояснили, что запрещенные вещества принадлежат им и хранятся для личного употребления. Выяснилось, что ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов по факту употребления наркотических средств. В связи с этим оба состоят на учете в органах субъектов профилактики.

- В ходе предварительного следствия юноши свою вину не признали, и не раскаялись. Приговором суда им назначено наказание в виде 2 лет условного лишения свободы каждому, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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