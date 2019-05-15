В Уренгое появится «Уголок влюбленных»

15 Май 12:08 2019-05-15T12:09:46+03:00

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В Пуровском районе организаторы опросов подвели итоги апрельских голосований на портале «Живем на Севере». В результате, по решению большинства уренгойцев, в ближайшее время в муниципалитете установят арт-объект «Уголок влюблëнных», пройдет акция по сбору макулатуры «Спаси дерево», а вдоль нового тротуара в 5-м микрорайоне появится Аллея

Ханымейцы решили, что лучшим, по их мнению, местом для проведения Дня молодежи в поселке будет площадь для культурно-массовых мероприятий.

Жители Самбурга в сентябре в честь юбилея поселка хотят организовать фотовыставку «Самбург – это мы!», а также провести награждение и чествование ветеранов.

В Тарко-Сале в июне возле стадиона «Авангард» будет открыт веревочный парк. Голосованием местных жителей новый парк назовут «Эверестом».

Также таркосалинцы определились с мероприятиями в рамках предстоящего Дня молодежи. В программу празднования организаторы включат «Open air», фестиваль красок и экстремальную гонку героев. Принять участие в этих мероприятиях смогут все желающие горожане и гости Тарко-Сале, сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU