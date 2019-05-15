15 Май 11:52 2019-05-15T11:53:59+03:00

В Лабытнанги горожане выйдут на АРТ-субботники Фото: Ольга Крыльцова

Акции по уборке территорий города будут проходить в творческом ключе

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В Лабытнанги готов к запуску новый неординарный проект инициативного бюджетирования. Как сообщили в администрации города, вступает в стадию практической реализации «АРТ- субботник».

Это проведение творческих акций по уборке территорий города. Инициативная группа предполагает своим проектом решить очень важные для всех лабытнангцев задачи. Речь идет о приведении в порядок дворов.

Важно также привлечь внимания населения к проблемам экологии за счет нестандартного подхода к организации серии субботников, эко-просвещение.

Одновременно, по задумке инициаторов, будут развиваться традиции добрососедства. Проведение АРТ-субботников возможно после составления заявки.

ИСТОЧНИК KP.RU