В Лабытнанги горожане выйдут на АРТ-субботники
В Лабытнанги готов к запуску новый неординарный проект инициативного бюджетирования. Как сообщили в администрации города, вступает в стадию практической реализации «АРТ- субботник».
Это проведение творческих акций по уборке территорий города. Инициативная группа предполагает своим проектом решить очень важные для всех лабытнангцев задачи. Речь идет о приведении в порядок дворов.
Важно также привлечь внимания населения к проблемам экологии за счет нестандартного подхода к организации серии субботников, эко-просвещение.
Одновременно, по задумке инициаторов, будут развиваться традиции добрососедства. Проведение АРТ-субботников возможно после составления заявки.
ИСТОЧНИК KP.RU