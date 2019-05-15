2019-05-15T12:12:26+03:00
Общество

Уренгойцы ждут ледохода 25 мая

После закрытия ледовой и понтонной перепав, в рейс выйдут "подушки"
Анна Полякова
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В Уренгое Пуровского района закрыли движение автотранспорта по ледовой переправе через реку Пур. Понтонно-мостовая переправа остановит движение автомобилей 15-20 мая. Именно в эти дни в этом районе ожидается ледоход.

- Сейчас уровень воды на реке Пур составляет 453 сантиметра. Все зависит от погодных условий. В прошлом году ледоход прошел в районе Уренгоя 9 июня, а в 2017 году — 7 июня, - напомнил главный специалист по делам ГО и ЧС местной администрации Александр Золотов.

В период межсезонья перевозкой займутся суда на воздушных подушках, которые будут курсировать круглосуточно каждые 30 минут. График может изменяться в зависимости от наполняемости судов, метеоусловий и ледовой обстановки.

Перевозка местных жителей на «подушках» будет осуществляться бесплатно. Многоразовый пропуск будет действовать весь год, сообщили в администрации Пуровского района.

Стоимость одного билета на общих основаниях составит 500 рублей, включая перевозку ручной клади весом до 10 кг на одного пассажира. Бесплатно и вне очереди осуществляется перевозка малолетних детей не старше 5 лет при условии, если ребенок не занимает отдельное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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