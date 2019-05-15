2019-05-15T11:23:49+03:00
Общество

Ямальцам, оставшимся без «цифры», рекомендуют звонить на горячую линию

Помощь могут оказать волонтёры
Алена Кульмухаметова
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Ямальцам, оставшимся без «цифры», рекомендуют звонить на горячую линию. Фото с сайта администрации города ЛабытнангиЯмальцам, оставшимся без «цифры», рекомендуют звонить на горячую линию. Фото с сайта администрации города Лабытнанги
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Ямало-Ненецкий автономный округ полностью перешёл с аналогового на цифровое телевещание. Сейчас для ямальцев доступны 20 каналов в отличном качестве.

Между тем, есть те, кто не может пока принять яркую картинку. В случае возникновения проблем с приемом цифрового телевидения, необходимо звонить на «горячую линию» МФЦ по телефону: 8 800 2000 115. Кроме того, работает сайт и общероссийская горячая линия 8-800-220-20-02.

Добавим, что в округе проведена большая работа по привлечению волонтёров и созданию «цифрового волонтерского корпуса». Проведено их обучение. Во всех муниципальных образованиях округа оказывают помощь 371 волонтер.

Какую цифровую приставку выбрать, если телевизор старой модели, от чего зависит качество приема и почему цифровой сигнал периодически пропадает – ответы на эти и многие другие вопросы ямальцев можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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