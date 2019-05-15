15 Май 11:01 2019-05-15T11:01:45+03:00

В Салехарде появятся две инсталляции с сердцем. Фото с сайта администрации города Салехард

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В первые летние дни в Салехарде появится две инсталляции «Я люблю Салехард». Место расположения арт-объектов размером 1,5 метра в высоту и 2,8 в длину выберут сами горожане.

На портале «Живем на Севере» стартует новый опрос, по результатам которого и определится, где же будут установлены инсталляции. На выбор жителям предложено четыре территории: площадь МРК «Полярис», сквер «Северный олень», территория у крытого рынка «Дары Ямала» и конечно, по традиции, главная площадь города.

Кроме того, для тех, кто не согласен с предложенными вариантами, есть уникальная возможность предложить свой вариант. Это можно сделать в комментариях к пятому варианту ответа «Иной объект».

ИСТОЧНИК KP.RU