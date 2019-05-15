15 Май 10:12 2019-05-15T10:12:39+03:00

В Ноябрьске наказан пристав, по вине которого банк в двойном размере получил деньги от должницы Фото: Татьяна Коркина

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Ноябрянка сама погасила долг перед банком в размере ста тысяч рублей, а вскоре с её счёта приставы списали еще столько же, добавив при этом сумму исполнительного сбора. Вернуть деньги удалось только после вмешательства прокуратуры.

По информации прокуратуры ЯНАО, жительница Ноябрьска написала заявление в прокуратуру, в котором указала, что, несмотря на погашение в полном объеме задолженности по кредиту перед банком, судебными приставами с ее счета было списано более 100 тысяч рублей сверх суммы долга. После обращения в отдел судебных приставов Ноябрьску 68 тысяч рублей заявителю вернули, а вот 36 тысяч рублей перечислить наотрез отказывались.

Проверка показала, что ноябрянка самостоятельно погасила долг. Однако судебный пристав не отразил это в базе данных, хотя должница предъявила квитанции.

Кроме того, не вручив заявителю постановление о возбуждении исполнительного производства, судебным приставом с женщины незаконно взыскали исполнительский сбор в сумме 18 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры судебный пристав-исполнитель, допустивший указанные нарушения, привлечен к дисциплинарной ответственности. Заявительнице возвращена оставшаяся часть излишне взысканных денег и сумма исполнительского сбора в общем размере более 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU