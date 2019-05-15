Школьница из Муравленко стала финалисткой «Живой классики»

15 Май 08:58 2019-05-15T09:07:31+03:00

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Учащаяся Муравленковского многопрофильного лицея Дарья Яшина вошла в финал всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

По итогам регионального этапа конкурса Даша стала обладательницей одной из путёвок в Международный детский центр «Артек». За такой приз боролись более трёх миллионов участников конкурса. Ребята читали наизусть любимые произведения не из школьной программы. В результате 255 школьников из 85 регионов страны – победители региональных этапов конкурса съехались в Артек, где с 4 по 25 мая проводится смена всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

По решению жюри талантливая ямальская школьница Дарья Яшина вошла вместе с другими 15 юными чтецами из разных регионов России – и в финал конкурса «Живая классика».

Дарья читала произведение Марины Москвиной «Пирамида». Она призналась, что оно ей очень близко по духу. Кроме того, оно стало счастливым для девочки, поскольку она выигрывала с ним и другие конкурсы.

Впереди у участников всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика», который состоится 15 мая. Самые талантливые чтецы страны выступят перед жюри, в составе которого в этом году – актриса Наталья Варлей, актёр Сергей Горобченко и писательница Марина Москвина, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU