2019-05-15T08:53:11+03:00
Общество

На Ямале объявлен пожароопасный сезон

Сейчас в регионе первый класс пожарной опасности
Анна Полякова
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На Ямале объявлен пожароопасный сезон Фото: yamalspas.yanao.ruНа Ямале объявлен пожароопасный сезон Фото: yamalspas.yanao.ru
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа пожароопасный сезон установлен с 15 мая. Соответствующее распоряжение подписано правительством ЯНАО.

В регионе, согласно документу, необходимо проверить силы и средства, задействованные в тушении пожаров. Должны быть заключены все контракты на работы, организована информационная и профилактическая деятельность.

Также документом предусмотрено, что при установлении особого противопожарного режима, четвертого или пятого класса пожарной опасности или возникновении ЧС возможно введение ограничений по пребыванию людей и транспортных средств в лесах.

Ответственным структурам поручается сформировать материально-технические запасы на случай повышения класса пожарной опасности. Пока на Ямале – первый класс пожарной опасности, это значит, что возникновения природных пожаров не прогнозируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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